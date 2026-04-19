نیویورکتایمز:
بخش قابلتوجهی از توان پهپادی و موشکی ایران همچنان حفظ شده است
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابع اطلاعاتی و نظامی آمریکا نوشت ایران با وجود فشارهای جنگی و حملات اخیر، همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیت پهپادی و موشکی خود را حفظ کرده است.
به گزارش ایلنا، نیویورکتایمز تصریح کرد، حدود ۴۰ درصد از ناوگان پهپادی ایران همچنان فعال است و بخش بزرگی از توان موشکی این کشور نیز از بین نرفته؛ بهطوریکه دسترسی به حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگ و نزدیک به ۶۰ درصد از سامانههای پرتاب همچنان ممکن است.
این ارزیابیها نشان میدهد که حتی در جریان آتشبس کوتاهمدت اوایل آوریل، ایران توان عملیاتی قابل توجهی در حوزه موشکی در اختیار داشته و پس از آن نیز با بازیابی بخشی از زیرساختهای زیرزمینی، تعداد سکوهای فعال خود را افزایش داده است.
در همین چارچوب، منابع آمریکایی مدعیاند تهران در حال بیرون کشیدن تجهیزات موشکی از تأسیسات آسیبدیده و مدفون در زیر آوار حملات است؛ اقدامی که میتواند به بازگشت بخش بیشتری از توان موشکی به چرخه عملیاتی منجر شود.
گزارش نیویورکتایمز همچنین به تمرکز ایران بر استفاده گسترده از پهپادهای انتحاری اشاره دارد؛ پهپادهایی که بهصورت انبوه و با هدف فرسایش سامانههای دفاع هوایی به کار گرفته میشوند و بهدلیل ماهیت پرشمار و کمهزینه، چالش جدی برای پدافند هوایی طرف مقابل ایجاد میکنند.