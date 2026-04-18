۸ شهید طی ۴۸ ساعت گذشته در نوار غزه
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۸ نفر از شهدا به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که بیمارستانهای این باریکه طی ۴۸ ساعت گذشته میزبان ۸ شهید از جمله ۷ شهید جدید و یک شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده بودند.
به گزارش پایگاه خبری معا، این وزارتخانه اشاره کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۴ نفر نیز مجروح شدند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۵۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۲۷۴ نفر رسید.