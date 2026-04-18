خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها مدعی شدند:

بازگشت ۲۰ کشتی از تنگه هرمز/ یک نفتکش هندی هدف قرار گرفت

کد خبر : 1774782
لینک کوتاه کپی شد.

وال استریت ژورنال مدعی شد که ۲۰ کشتی که برای عبور از تنگه هرمز صف کشیده بودند، از مسیر خود بازگشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وال استریت ژرونال مدعی شد که ۲۰ کشتی که برای عبور از تنگه هرمز صف کشیده بودند، بازگشتند.

این رسانه به نقل مالکان کشتی و دلالان کشتیرانی گزارش مدعی شد: «حدود ۲۰ کشتی که برای عبور از تنگه هرمز به سمت سلطنت عمان صف کشیده بودند، بازگشتند».

بر اساس این گزارش ادعایی، این کشتی‌ها منتظر ورود به خلیج فارس از طریق جزیره لارک بودند و موافقت کردند که عوارضی را به ایران بپردازند.

این در حالی است که تانکر ترکرز نیز مدعی شد که یک نفتکش هندی به دلیل عدم توجه به هشدار نیروهای مسلح در تنگه هرمز هدف قرار گرفت‌. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید