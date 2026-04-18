بازگشت ۲۰ کشتی از تنگه هرمز/ یک نفتکش هندی هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وال استریت ژرونال مدعی شد که ۲۰ کشتی که برای عبور از تنگه هرمز صف کشیده بودند، بازگشتند.

این رسانه به نقل مالکان کشتی و دلالان کشتیرانی گزارش مدعی شد: «حدود ۲۰ کشتی که برای عبور از تنگه هرمز به سمت سلطنت عمان صف کشیده بودند، بازگشتند».

بر اساس این گزارش ادعایی، این کشتی‌ها منتظر ورود به خلیج فارس از طریق جزیره لارک بودند و موافقت کردند که عوارضی را به ایران بپردازند.

این در حالی است که تانکر ترکرز نیز مدعی شد که یک نفتکش هندی به دلیل عدم توجه به هشدار نیروهای مسلح در تنگه هرمز هدف قرار گرفت‌.

