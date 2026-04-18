درخواست بریتانیا از ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز

دولت انگلیس از ایران خواست تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌دولت انگلیس از ایران خواست تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کند.

«ایوت کوپر»، وزیر امور خارجه بریتانیا، از ایران خواست تا اجازه دهد کشتیرانی جهانی به طور کامل از طریق تنگه هرمز از سر گرفته شود.

وی در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه گفت: «ما در یک لحظه حساس دیپلماتیک هستیم و اکنون آتش‌بس برقرار است، اما هنوز عبور و مرور عادی از این تنگه نداریم.» 

وی افزود: «آتش‌بس باید به یک صلح پایدار تبدیل شود و از سرگیری کشتیرانی از طریق این آبراه برای اقتصاد جهانی ضروری است.»

