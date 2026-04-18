لاوروف:
هدف آمریکا، کنترل نفت عبوری از تنگه هرمز است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که هدف عملیات ایالات متحده در ایران، کنترل نفت عبوری از تنگه هرمز بوده است.
لاوروف در سخنرانی خود در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت: «فکر نمیکنم هیچ برنامه واقعی برای نابودی تمدن وجود داشته باشد.»
وی افزود: «فکر میکنم این فقط یک حرف است، اما این برنامهها با هدف کنترل نفت عبوری از خلیج فارس و تنگه هرمز انجام شده است.»