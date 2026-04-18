فیدان:
اسرائیل به بهانه امنیت به دنبال اشغال زمینهای بیشتر است
وزیرخارجه ترکیه گفت که رژیم صهیونیستی به بهانه امنیت خودت به دنبال اشغال سرزمینهای بیشتر است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه گفت که رژیم صهیونیستی به بهانه امنیت در تلاش است تا زمینهای بیشتری را اشغال کند.
فیدان در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت: «اسرائیل به دنبال امنیت خود نیست. اسرائیل به دنبال زمینهای بیشتر است. دولت نتانیاهو از امنیت به عنوان بهانهای برای اشغال زمینهای بیشتر استفاده میکند».
با وجود آتشبس در لبنان، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نیروهای این رژیم مواضع خود در جنوب لبنان را حفظ میکنند.