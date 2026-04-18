پایان تور دیپلماتیک شهباز شریف

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان، به سفر دیپلماتیک منطقه‌ای خود که شامل بازدید از عربستان سعودی و قطر بود، پایان داد.

شریف با شرکت در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیدار با رئیس‌جمهور این کشور به تور منطقه‌ای خود پایان داد.

این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های خود برای میانجیگری برای حل و فصل جنگ آمریکا و ایران از طریق مذاکره ادامه می‌دهد و هفته گذشته میزبان مذاکرات صلح تهران-واشنگتن در اسلام آباد بود.

