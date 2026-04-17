رسوایی جدید در پنتاگون؛ هگست متن فیلم را جای آیه انجیل جا زد!
در اقدامی بحثبرانگیز داخل وزارت جنگ آمریکا، وزیر جنگ این کشور، با خواندن متنی در یک مراسم مذهبی رسمی در پنتاگون، موجی از انتقادات و واکنشها را در فضای سیاسی و رسانهای آمریکا برانگیخت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در جریان یک نشست دعا در وزارت جنگ، متنی را بهعنوان بخشی از کتاب مقدس معرفی کرده که در واقع برگرفته از فیلم سینمایی «داستان عامهپسند» (Pulp Fiction) است؛ فیلمی که مونولوگ مشهور آن توسط «ساموئل ال جکسون» اجرا شده و هیچ ارتباط مستقیمی با متون دینی ندارد.
این مقام آمریکایی در سخنان خود تلاش کرده این متن را بهعنوان دعایی مذهبی و الهامگرفته از کتاب مقدس ارائه دهد؛ اقدامی که به گفته منتقدان، نوعی آمیختن آگاهانه مفاهیم دینی با ادبیات سینمایی در یک فضای رسمی نظامی بوده است.
گزارشها حاکی است وزیر جنگ آمریکا در این مراسم، بخشی از متن کتاب «سفر حزقیال» را با ادبیات و «کُد نظامی» جایگزین کرده و آن را در چارچوب عملیات نظامی و مفاهیم جنگی بازخوانی کرده است؛ اقدامی که از سوی برخی تحلیلگران، تلاشی برای مشروعیتبخشی دینی به اقدامات نظامی آمریکا در جنگهای اخیر، از جمله در ارتباط با ایران، ارزیابی شده است.
در واکنش به این موضوع، سخنگوی پنتاگون ضمن رد اتهامات مطرحشده اعلام کرد وزیر جنگ اشتباه نکرده و این متن در واقع «دعایی سفارشی» بوده که از فضای فیلم الهام گرفته و در چارچوبی خاص مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، این توضیحات نتوانست موج انتقادات را متوقف کند. بسیاری از منتقدان تأکید دارند که متن مورد استفاده اساساً یک دیالوگ سینمایی است و نه نقلقول دینی، و استفاده از آن در یک مراسم رسمی مذهبی در سطح وزارت جنگ آمریکا، پرسشهای جدی درباره مرز میان دین، سیاست و تبلیغات نظامی ایجاد کرده است.
این ماجرا بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای پیدا کرد و با واکنشهای طنزآمیز و انتقادی همراه شد. برخی کاربران این اقدام را «غیرقابل باور» توصیف کردند و آن را نشانهای از آشفتگی در گفتمان رسمی واشنگتن دانستند.
در مقابل، برخی دیگر تلاش کردند از این اقدام دفاع کنند و آن را نوعی «دعای رایج در میان نیروهای نظامی» معرفی کردند که به گفته آنان، از فضای فیلم نیز الهام گرفته شده است.
با وجود این اختلاف دیدگاهها، بخش قابل توجهی از تحلیلگران آمریکایی این اتفاق را نشانهای از تداخل فزاینده میان فرهنگ عامه، دین و سیاست در ساختار تصمیمگیری و گفتمان رسمی آمریکا ارزیابی کردهاند.
منتقدان همچنین معتقدند این رویکرد میتواند به استفاده ابزاری از مفاهیم دینی برای توجیه اقدامات نظامی منجر شود؛ موضوعی که بهویژه در فضای حساس جنگهای منطقهای آمریکا، از جمله تنشهای مرتبط با ایران، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در نهایت، این رویداد بار دیگر توجهها را به شخصیت سیاسی و رسانهای پیت هگست جلب کرده است؛ فردی که پیش از ورود به دولت، بهعنوان چهرهای رسانهای در شبکه فاکسنیوز با رویکردی محافظهکارانه و جنجالی شناخته میشد.