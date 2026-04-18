عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان ملل:

شهادت بیش از ۳۸ هزار زن و دختر در غزه

سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۳۸ هزار زن و دختر در غزه بین اکتبر ۲۰۲۳ و پایان ۲۰۲۵ در نتیجه عملیات اسرائیل شهید شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از ۳۸ هزار زن و دختر در غزه بین اکتبر ۲۰۲۳ و پایان ۲۰۲۵ در نتیجه عملیات اسرائیل شهید شده‌اند. 

این کمیسیون اعلام کرد که بیش از ۳۸ هزار زن و دختر در دو سال در نتیجه حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل شهیدشده‌اند، به طور متوسط ​​حداقل ۴۷ قربانی زن و دختر در روز، از جمله بیش از ۲۲ هزار زن و ۱۶ هزار دختر.

این سازمان هشدار می‌دهد که به دلیل اجساد گیر افتاده در زیر آوار و مشکلات در مستندسازی، ممکن است تعداد واقعی شهدا بیشتر باشد.

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
