جزئیات و زمانبندی دور جدید مذاکرات حساس تهران–واشنگتن
منابع آگاه با اشاره به تحرکات تازه دیپلماتیک، از برنامهریزی برای دور جدید گفتوگوها میان ایران و آمریکا در روزهای آینده خبر میدهند؛ در حالی که همزمان اختلاف روایتها و فضاسازیهای طرف آمریکایی، ابهاماتی را درباره روند این مذاکرات ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، شبکه «سیانان» در گزارشی ادعایی به نقل از مقامات ایرانی مطلع نوشت که انتظار میرود دور جدید مذاکرات میان تهران و واشنگتن، روز دوشنبه آینده در پاکستان برگزار شود. به گفته این منابع، هیئت ایرانی نیز قرار است یک روز پیش از آن وارد اسلامآباد شود.
این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که رئیسجمهور آمریکا ساعاتی پیش مدعی شده بود مذاکرات جدید صلح با ایران احتمالا تا پایان هفته جاری برگزار خواهد شد. وی همچنین در گفتوگو با «بلومبرگ» ادعا کرد که «بیشتر مسائل اصلی حل شده و اختلافات اساسی قابل توجهی باقی نمانده است».
در همین حال، ترامپ با طرح ادعاهایی تازه، از تمایل خود برای سفر به پاکستان پس از نهایی شدن توافق با ایران سخن گفته و از نقش ارتش پاکستان در میانجیگری تمجید کرده است.
در مقابل، یک مقام ارشد ایرانی در گفتوگو با سیانان، اظهارات ترامپ درباره امتیازات احتمالی ایران را «فاقد واقعیت» دانسته و تأکید کرده است که اینگونه فضاسازیهای علنی میتواند روند مذاکرات را با اخلال مواجه کند.
این مقام همچنین با اشاره به رویکرد تهران در مسیر دیپلماسی نتیجهمحور، هشدار داده است که آمریکا ممکن است از ابزار مذاکره برای خرید زمان و زمینهسازی اقدامات خصمانه استفاده کند؛ موضوعی که به گفته وی، با آمادگی ایران برای پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
همزمان، وزیر خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که روند دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته، اما تحقق نهایی آن مستلزم انعطاف از سوی طرفین است. وی تأکید کرد اسلامآباد تمامی تلاش خود را برای پیشبرد روند صلح به کار خواهد بست.
گفتنی است هیئتی از مذاکرهکنندگان پاکستانی به ریاست فرمانده ارتش این کشور در روزهای اخیر به تهران سفر کرده و رایزنیهایی را با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در راستای تسهیل توافق با آمریکا انجام دادهاند.