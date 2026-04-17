باراک:

ایالات متحده به دنبال توافق جامع بین اسرائیل و لبنان است

ایالات متحده به دنبال توافق جامع بین اسرائیل و لبنان است
فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، تأیید کرد که دولت سوریه، به او اطمینان داده است که نمی‌خواهد با اسرائیل وارد جنگ شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «تام باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، تأیید کرد که دولت سوریه، به او اطمینان داده است که نمی‌خواهد با اسرائیل وارد جنگ شود.

باراک تأکید کرد که سوریه در جریان تشدید تنش‌های فعلی هیچ موشکی به سمت اسرائیل شلیک نکرده است و کاهش تنش و بازگرداندن امنیت منطقه‌ای را به ایجاد جبهه‌های جدید ترجیح می‌دهد.

باراک اظهار داشت که ایالات متحده به دنبال توافق جامع بین اسرائیل و لبنان است.

وی ادعا کرد که «ساختار سیاسی و امنیتی لبنان نمی‌تواند در حالی که یک نیروی مسلح موازی با دولت وجود دارد، پابرجا بماند.»

