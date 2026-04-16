به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه روسیه گفت که آمریکا باید گفت‌وگو را در اولویت قرار دهد.

«سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه گفت که آمریکا وقتی از یک دولت «خوشش نمی‌آید» باید اول «گفت‌وگو» کند.

لاوروف افزود: «آمریکا وقتی «از یک دولت خاص خوشش نمی‌آید» باید ‌با مشارکت در گفت‌وگو‌ شروع کند.»

لاوروف گفت: «هیچ کشوری تاکنون از گفت‌وگو با آمریکا امتناع نکرده است. با این حال، این آمریکا بود که ابتدا توافق‌هایی را انجام داد [و] سپس از آنها خارج شد.»

