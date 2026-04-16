گفتوگوی روسای مجلس ایران و لبنان در رابطه با تحولات منطقه
روسای مجلس ایران و لبنان در تماسی تلفنی در رابطه با آخرین تحولات منطقه از جمله وضعیت لبنان گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان و «محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در تماسی تلفنی در رابطه با تحولات اخیر منطقه گفتوگو کردند.
در این تماس، طرفین آخرین تحولات منطقه و لبنان، به ویژه در جنوب این کشور، جایی که تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی، مشابه آنچه در نوار غزه رخ داد، در حال وقوع است را مورد بحث قرار دادند.
روسای مجلس ایران و لبنان تاکید کردند که آتش بس باید پیش از هر چیز دیگری لبنان را نیز شامل شود.