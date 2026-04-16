وقوع آتشسوزی در یک مجمتع مسکونی در جنوب آلمان
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، آتشسوزی عظیمی در یک مجتمع مسکونی کانتینری در شهر رانهایم در ایالت هسن در جنوب آلمان رخ داد که منجر به تخریب کامل ساختمان و زخمی شدن پنج نفر، از جمله چهار آتشنشان، شد.
سخنگوی آتشنشانی گفت که این مجتمع محل اسکان پناهندگان و بیخانمانها بوده و آتشسوزی منجر به شکستگی شانه یکی از ساکنان و استنشاق دود شده است، در حالی که چهار آتشنشان نیز بر اثر گرمای شدید مجروح شدهاند که یکی از آنها به بیمارستان منتقل شده و در وضعیت غیرتهدیدآمیزی قرار دارد.
این سخنگو توضیح داد که وقتی آتشنشانان رسیدند، شعلههای آتش از پنجرههای دو آپارتمان در طبقه همکف زبانه میکشید و سپس آتش به سرعت گسترش یافت. بیش از ۱۰۰ آتشنشان در خاموش کردن آن شرکت کردند.