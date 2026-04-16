پیشنهاد غافلگیرکننده ایران درباره تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه ایرانی مدعی شد که تهران ممکن است در چارچوب مذاکرات با ایالات متحده، با عبور آزاد کشتی‌ها از بخش عمانی تنگه هرمز موافقت کند؛ مشروط بر اینکه این اقدام در قالب توافقی برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ پس از آتش‌بس فعلی صورت گیرد.

این گزارش بر این ادعا استوار است که این پیشنهاد در چارچوب گفت‌وگوهای جاری میان ایران و آمریکا مطرح شده و هدف آن کاهش تنش‌های دریایی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان عنوان شده است.

منبع مذکور تأکید کرده است که ایران در صورت دستیابی به توافق، می‌تواند عبور و مرور امن کشتی‌ها را از مسیر مرتبط با آب‌های عمانی تنگه هرمز تضمین کند؛ موضوعی که به‌نوعی با نقش میانجی‌گری و جایگاه راهبردی سلطنت عمان مرتبط دانسته می‌شود.

تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود، مسیر عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان است و هرگونه تنش در این منطقه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای انرژی جهانی داشته باشد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که جنگ اخیر موجب اختلال گسترده در زنجیره تأمین انرژی شده و نگرانی‌ها درباره امنیت عبور و مرور نفتکش‌ها را افزایش داده است؛ موضوعی که اکنون در مذاکرات دیپلماتیک نیز به یکی از محورهای اصلی تبدیل شده است.

