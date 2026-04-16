رژیم صهیونیستی نخستین سفیر خود در سومالیلند را تعیین کرد
کد خبر : 1773970
رژیم صهیونیستی، سفیر اقتصادی سیار خود در قاهره آفریقا را به عنوان نخستین سفیر خود در سومالیلند تعیین کرد.
به گزارش ایلنا، رژیم صهیونیستی عصر چهارشنبه اعلام کرد که نخستین سفیر خود را در سومالی لند تعیین کرده است.
براساس بیانیه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، «میخائیل لوتیم» به عنوان سفیر غیر مقیم در سومالی لند تعیین شده است.
لوتیم پیش از این سفیر رژیم صهیونیستی در کنیا، آذربایجان و قزاقستان بوده است.
رژیم صهیونیستی در ماه دسامبر ۲۰۲۵، سومالی لند را به رسمیت شناخت.
سومالی لند نیز در ماه فوریه سال جاری، «محمد حاجی» را به عنوان نخستین سفیر خود در تل آویو تعیین کرد.