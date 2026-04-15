خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آکسیوس گزارش داد:

ایالات متحده رسماً با تمدید آتش‌بس موافقت نکرده است

کد خبر : 1773811
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده رسماً با تمدید آتش‌بس موافقت نکرده است. 

این مقام آمریکایی تاکید کرده که تعاملات بین ایالات متحده و ایران برای دستیابی به توافق ادامه دارد.

این در حالی است که آسوشیتدپرس پیشتر مدعی شد که میانجی‌ها امروز -چهارشنبه- به تمدید آتش‌بس بین آمریکا و ایران و ازسرگیری مذاکرات برای نجات آتش‌بس شکننده پیش از انقضای آن در هفته آینده، نزدیک‌تر شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار