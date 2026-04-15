به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده رسماً با تمدید آتش‌بس موافقت نکرده است.

این مقام آمریکایی تاکید کرده که تعاملات بین ایالات متحده و ایران برای دستیابی به توافق ادامه دارد.

این در حالی است که آسوشیتدپرس پیشتر مدعی شد که میانجی‌ها امروز -چهارشنبه- به تمدید آتش‌بس بین آمریکا و ایران و ازسرگیری مذاکرات برای نجات آتش‌بس شکننده پیش از انقضای آن در هفته آینده، نزدیک‌تر شدند.

