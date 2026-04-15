یک نظرسنجی نشان داد:
مخالفت نیمی از مردم آمریکا با تجاوز این کشور علیه ایران
بیش از نیمی از آمریکاییها معتقدند که تجاوزات علیه ایران هزینهها را توجیه نکرده و هیچ سودی برای کشور نداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط ایپسوس به سفارش رویترز، بیش از نیمی از آمریکاییها معتقدند که تجاوز آمریکا علیه ایران هزینهها را توجیه نکرده و هیچ سودی برای کشور نداشته است.
بنا به این نظرسنجی، تنها ۲۴ درصد از آمریکاییها معتقدند که این تجاکز ارزشمند بوده است.
تنها ۵۵ درصد از جمهوریخواهان گفتند که هزینهها و مزایای جنگ توجیهپذیر است، در حالی که ۲۰ درصد از جمهوریخواهان گفتند که هزینههای این عملیات توجیهپذیر نیست.