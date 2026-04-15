سئول:
اطلاعات ۲۶ کشتی خود را به ایران، آمریکا و کشورهای خلیج فارس ارائه کردیم
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «چو هیون»، وزیرخارجه کره جنوبی گفت که این کشور اطلاعات ۲۶ کشتی گرفتار خود در تنگه هرمز را به ایران، ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس ارائه کرده است.
وی افزود: «آتشبس فرصتی طلایی برای اطمینان از تضمین خروج ایمن کشتیهای گرفتار از تنگه هرمز است».
بر اساس دادهها کره جنوبی یکی از برزگترین وارد کنندگان انرژی جهان، ۷۰ درصد از نفت و ۱۰ درصد از گاز طبیعی مایع خود را از خاورمیانه تامین میکند.