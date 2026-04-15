به گزارش ایلنا، شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که تصاویر منتشرشده توسط شرکت ایرباس نشان می‌دهد بقایای سوخته چند هواپیمای آمریکایی در یک باند هوایی متروکه در ایران مشاهده شده است. به‌گفته این رسانه، این محل در جریان یک عملیات ویژه برای نجات یکی از نیروهای آمریکایی که پس از سقوط جنگنده «اف-۱۵» در داخل ایران گرفتار شده بود، مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس تحلیل سی‌ان‌ان، این تصاویر که در تاریخ ۱۰ آوریل ثبت شده‌اند، آثار سوختگی گسترده در بخش شرقی باندی به طول حدود ۱۲۰۰ متر را نشان می‌دهد؛ آثاری که احتمالا ناشی از آتش‌سوزی عمدی یا تخریب کنترل‌شده هواپیماها بوده است. همچنین چند وسیله نقلیه نیز در نزدیکی محل دیده می‌شود که نشان‌دهنده حضور نیروهای عملیاتی در منطقه است.

در همین حال، نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی جداگانه تأکید کرده است که این عملیات برای نیروهای آمریکایی بدون هزینه نبوده و با از دست رفتن بخشی از تجهیزات همراه شده است. این روزنامه نوشته است که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات، ناچار شدند دو فروند هواپیمای ترابری آسیب‌دیده را در یک پایگاه موقت داخل ایران منهدم کنند تا از افتادن فناوری‌های حساس به دست طرف مقابل جلوگیری شود.

به‌گفته نیویورک‌تایمز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که بخشی از تجهیزات در جریان عملیات دچار نقص فنی شده بود و امکان خروج ایمن آن‌ها وجود نداشت. در نهایت، تمامی نیروهای ویژه آمریکا از حریم هوایی ایران خارج شدند.

همزمان، تصاویری که از سوی رسانه‌های ایرانی منتشر شده نیز به‌عنوان مکمل این گزارش‌ها مطرح شده و موقعیت جغرافیایی محل حادثه را در استان اصفهان و در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری جنوب این شهر نشان می‌دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی مدعی شد عملیات انجام‌شده برای نجات خلبان، یکی از «جسورانه‌ترین عملیات‌های جست‌وجو و نجات» در تاریخ آمریکا بوده است. او تأکید کرده که این نظامی در نهایت به سلامت خارج شده است.

با این حال، تحلیل هم‌زمان سی‌ان‌ان و نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که این عملیات در محیطی بسیار پرریسک انجام شده و با وجود موفقیت ادعایی در نجات نیروها، خسارات لجستیکی و تجهیزاتی قابل‌توجهی برای ارتش آمریکا به‌جا گذاشته است.

این گزارش‌ها تصویری از یک عملیات پیچیده و پرهزینه ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد حضور و اقدام نظامی در عمق خاک ایران با ریسک‌های بالایی همراه بوده و می‌تواند پیامدهای عملیاتی جدی برای طرف مقابل ایجاد کند.

