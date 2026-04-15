ترامپ:

توافق با ایران تا پایان ماه بسیار محتمل است

رئیس جمهور آمریکا گفت که دستیابی به توافق با ایران تا پایان ماه میلادی جاری بسیار محتمل است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با اسکای نیوز احتمال امضای توافق با ایران تا پایان ماه میلادی جاری، آپریل، را رد نکرد.

در پاسخ به سوای این شبکه انگلیسی مبنی بر اینکه آیا ممکن است تا پیش سفر «چارلز سوم پادشاه»، انگلیس به آمریکا که برای تاریخ ۲۷ آپریل برنامه ریزی شده، توافقی با ایران به دست بیاید،  وی اظهار داشت: «این محتمل است، بسیار محتمل».

 

 

اخبار مرتبط
