ترامپ:

توافق تجاری با انگلیس همیشه می‌تواند تغییر کند

رئیس آمریکا انگلیس را تاکید کرد که توافق تجاری با این کشور را تغییر خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در جدیدترین حمله خود به دولت بریتانیا به دلیل اختلافات شدید در مورد رویکرد ایالات متحده در خاورمیانه و آغاز جنگ غیرقانونی علیه ایران، تهدید کرده است که از توافق تجاری که سال گذشته با بریتانیا امضا کرد، عقب‌نشینی خواهد کرد.

ترامپ اضهار داشت: «توافق اقتصادی منعقد شده بهر از آن چیزی است که محبور بودم انحام بدهخمد و این همیشه می‌توان آن را تغییر داد».

انتقادات و عدم مشارکت انگلیس در حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به موجب خشم رئیس جمهور آمریکا شده است. 

پیشتر  نیز نخست وزیر انگلیس بار دیگر تاکید کرد که این کشورش علی‌رغم فشارها به جنگ علیه ایران وارد نخواهد شد.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
