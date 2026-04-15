به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در جدیدترین حمله خود به دولت بریتانیا به دلیل اختلافات شدید در مورد رویکرد ایالات متحده در خاورمیانه و آغاز جنگ غیرقانونی علیه ایران، تهدید کرده است که از توافق تجاری که سال گذشته با بریتانیا امضا کرد، عقب‌نشینی خواهد کرد.

ترامپ اظهار داشت: «توافق اقتصادی منعقد شده بهتر از آن چیزی است که مجبور بودم انجام بدهم و این همیشه می‌توان آن را تغییر داد».

انتقادات و عدم مشارکت انگلیس در حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به موجب خشم رئیس جمهور آمریکا شده است.

پیشتر نیز نخست وزیر انگلیس بار دیگر تاکید کرد که این کشورش علی‌رغم فشارها به جنگ علیه ایران وارد نخواهد شد.

انتهای پیام/