دیدار بن سلمان با رئیس شورای اروپا
رئیس شورای اروپا با ولیعد عربستان سعودی دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل خبرگزارسی سعودی (واع)، گفت که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، امروز -چهارشنبه- در جده، با «آنتونیو کوستا» رئیس شورای اروپا ددیار جرد.
در این دیدار، طرفین مشارکت استراتژیک بین پادشاهی عربستان و اتحادیه اروپا را بررسی کردند.
بر اساس گزارش دو طرف همچنین تحولات جاری منطقهای و پیامدهای امنیتی و اقتصادی بینالمللی آنها را مورد بحث قرار دادند و تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات را هماهنگ کردند.