دیدار بن سلمان با رئیس شورای اروپا

به گزارش ایلنا به نقل خبرگزارسی سعودی (واع)، گفت که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، امروز -چهارشنبه- در جده، با «آنتونیو کوستا» رئیس شورای اروپا ددیار جرد.

در این دیدار، طرفین مشارکت استراتژیک بین پادشاهی عربستان و اتحادیه اروپا را بررسی کردند.

بر اساس گزارش دو طرف همچنین تحولات جاری منطقه‌ای و پیامدهای امنیتی و اقتصادی بین‌المللی آنها را مورد بحث قرار دادند و تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات را هماهنگ کردند.

