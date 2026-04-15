رایزنی عبدالعاطی و و روبیو درباره مذاکرات تهران-واشنگتن

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ «بدر عبدالعاطی»، وزیرخارجه مصر و «مارکو روبیو»، وزیرخارجه ایالات متحده، در دیداری در واشنگتن درباره تحولات مذاکرات ایران و آمریکا و تلاش‌ها برای کاهش اختلافات بین آنها گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه مصر اعلام کرد که طرفین بر اهمیت دستیابی به آتش‌بس در لبنان، توقف حملات رژیم اسرائیل و ایجاد فضا برای مذاکرات تاکید کردند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، عبدالعاطی و روبیو همچنین بر لزوم احترام به وحدت و تمامیت ارضی لبنان و توانمندسازی نهادهای ملی، به‌ویژه ارتش، تاکید کردند.

دیپلمات ارشد مصری همچنین به همتای آمریکایی خود بر اهمیت توقف حملات رژیم اسرائیل به لبنان و اجرای مرحله دوم توافق غزه تاکید کرد.

