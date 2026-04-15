به گزارش ایلنا، وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد که «شهباز شریف»، نخست وزیر این کشور از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ آپریل سفری رسمی به عربستان سعودی، قطر و ترکیه خواهد داشت.

در این بیانیه‌ اعلام شد: «سفر به عربستان سعودی و قطر در چهارچوب مسائل دوحانبه خواهدبود و شهباز شریف با رهبران عربستان و قطر دیدار و در رابطه با همکای‌های جاری و همچنین امنیت و صلح منطقه رایزنی می‌کند».

در این بیانیه افزوده شد: «نخست وزیر همچنین به ترکیه سفر و در پنججمین نشست دیپلماسی آنتالیا شرکت خواهد کرد و در حاشیه این نشست با رحب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار می‌کند».

وزارت خارجه پاکستان عمچنین اعلام کرد که «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیرخارجه این کشور شهباز شریف را همراهی خواهد کرد.

