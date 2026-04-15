به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، به دنبال سفر خود به چین در جمع خبرنگارن گفت که مسکو تمایل خود را برای حل مسئله ذهایر اورانیوم غنی‌شده ایران ابراز می‌کند.

وی توضیح داد: «مانند سال ۲۰۱۵، زمانی که آن برنامه (برنامه جامع اقدام مشترک) مورد توافق قرار گرفت، روسیه آماده است تا در حل مشکل اورانیوم غنی‌شده، از جمله فرآوری اورانیوم با غنای بالا در سطح سوخت یا ذخیره مقدار مشخصی از آن - هر چیزی که ایران بدون نقض حق مسلم خود برای غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز، قابل قبول بداند، ایفای نقش کند».

دیپلمات ارشد روسیه اظهار داشت: «خراب کردن این برنامه توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، چیزی که اسرائیل همیشه به دنبال آن بود، یک واقعیت غم‌انگیز در تاریخ مدرن جهانی است. تنها امیدی وجود دارد که بتوانیم چیزی مشابه را از ویرانه‌های آن توافق دیپلماتیک چندجانبه بسیار مهم بازسازی کنیم».

