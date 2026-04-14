نمایش قدرت پیونگیانگ در دریا؛ کیم بر آزمایش موشکهای کروز نظارت کرد
رهبر کرهشمالی در ادامه روند تقویت توان نظامی کشورش، بر آزمایشهای جدید موشکهای کروز راهبردی و موشکهای ضدکشتی از روی ناوشکن «چوی هیون» نظارت کرد؛ اقدامی که بار دیگر بر تمرکز پیونگیانگ بر توسعه بازدارندگی نظامی و هستهای تأکید دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، بر مجموعهای از آزمایشهای جدید موشکهای کروز راهبردی و موشکهای ضدکشتی که از یک ناوشکن دریایی شلیک شدند، نظارت کرد. این خبر را خبرگزاری رسمی کرهشمالی، امروز- سهشنبه- اعلام کرد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، این آزمایشها روز یکشنبه انجام شدهاند و تازهترین مورد از سلسله پرتابهای موشکی اخیر این کشورِ دارای تسلیحات هستهای به شمار میروند.
در این گزارش آمده است موشکهای کروز راهبردی حدود ۷۹۰۰ ثانیه (بیش از دو ساعت) در پرواز بودند، در حالی که موشکهای ضدکشتی حدود ۲۰۰۰ ثانیه (حدود ۳۳ دقیقه) در آسمان حرکت کردند.
خبرگزاری رسمی کرهشمالی اعلام کرد این موشکها «در مسیرهای تعیینشده بر فراز دریای غربی کره (نامی که پیونگیانگ برای دریای زرد به کار میبرد) پرواز کرده و با دقت بالا به اهداف مورد نظر اصابت کردند».
در این آزمایشها از ناوشکن «چوی هیون» استفاده شد؛ یکی از دو ناوشکن ۵۰۰۰ تنی که سال گذشته به ناوگان دریایی کرهشمالی اضافه شده و بخشی از تلاش کیم جونگ اون برای تقویت توان دریایی این کشور محسوب میشود.
تصاویر منتشرشده توسط رسانه رسمی کرهشمالی نشان میدهد یک موشک در مراحل اولیه پرتاب از کشتی جنگی و با شعلهای نارنجیرنگ در حال اوجگیری است. تصویر دیگری نیز کیم جونگ اون را در حال مشاهده این آزمایشها از فاصلهای نزدیک و در کنار مقامهای نیروی دریایی نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، رهبر کرهشمالی همچنین امروز در جریان برنامهریزی برای توسعه سامانههای تسلیحاتی دو ناوشکن دیگر که در حال ساخت هستند قرار گرفته است.