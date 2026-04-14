به گزارش ایلنا، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد امروز -سه‌شنبه- که «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه این کشور با «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه، درباره مسائل منطقه و یافتن راه‌ها برای خروج خاورمیانه از بحران گفت‌وگو کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «طرفین ارزیابی‌های خود را از وضعیت منطقه خلیج فارس که پس از مذاکرات آمریکا و ایران در اسلام‌آباد ایجاد شده است، رد و بدل کردند و خواستار توقف فوری و عدم از سرگیری همه خصومت‌ها و ادامه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای غلبه بر بحرانی شدند که در نتیجه حمله بی‌دلیل ایالات متحده و اسرائیل به ایران ایجاد شده است».

