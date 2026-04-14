تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش ایلنا، العهد از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «بافلیه» خبر داد.

بر اساس گزارش در این حمله چندین نفر مجروح شدند و خساارتی به تعدادی از خانه‌ها وارد شد.

همچنین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده المصیلح- النبطیه ۲ تن به شهادت رسیدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک خانه در شهرک «دیر انطار» را نیز هدف قرار دادند و علاوه بر آن شهرک «شبعا» در منطقه «حاصبی»ا نیز هدف قرار گرفت.

در حمله پهپادی به شبعا نیز یک نفر زخمی شد و علاوه بر آن شهرک القلیله هدف حمله توپخانه‌ای قرار گرفت.

به گزارش منابع لبنانی، یک زن بر اثر انفجار یک پهپاد در شبعا مجروح شد و همچنین در حمله به یک خانه در «عربصالیم» در جنوب لبنان نیز ۲ تن شهید و یک نفر زخمی شدند.

