تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان
رژیم صهیونیستی در حالی به حملات علیه لبنان ادامه میدهد که قرار است امروز نمایندگان این رژیم و دولت لبنان در آمریکا دیدار کنند.
به گزارش ایلنا، العهد از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «بافلیه» خبر داد.
بر اساس گزارش در این حمله چندین نفر مجروح شدند و خساارتی به تعدادی از خانهها وارد شد.
همچنین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده المصیلح- النبطیه ۲ تن به شهادت رسیدند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی یک خانه در شهرک «دیر انطار» را نیز هدف قرار دادند و علاوه بر آن شهرک «شبعا» در منطقه «حاصبی»ا نیز هدف قرار گرفت.
در حمله پهپادی به شبعا نیز یک نفر زخمی شد و علاوه بر آن شهرک القلیله هدف حمله توپخانهای قرار گرفت.
به گزارش منابع لبنانی، یک زن بر اثر انفجار یک پهپاد در شبعا مجروح شد و همچنین در حمله به یک خانه در «عربصالیم» در جنوب لبنان نیز ۲ تن شهید و یک نفر زخمی شدند.