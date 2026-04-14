تنگه هرمز در آستانه انفجار؛ عربستان سعودی پیام هشدار به واشنگتن ارسال کرد
گزارشها حاکی است عربستان سعودی با نگرانی از تبدیل شدن تنگه هرمز به نقطه درگیری گسترده، نسبت به پیامدهای اقدامات آمریکا در منطقه هشدار داده و خواستار مهار بحران پیش از گسترش آن به مسیرهای تجاری شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه «والاستریت ژورنال» به نقل از منابع عربی گزارش داد که عربستان سعودی در حال فشار بر ایالات متحده است تا محدودیتهای اعمالشده بر تنگه هرمز را لغو کرده و به مسیر مذاکرات با ایران بازگردد؛ در حالیکه نگرانیها از این موضوع افزایش یافته که اقدام رئیسجمهور دونالد ترامپ در تشدید تنشها پیرامون این تنگه ممکن است ایران را به واکنشهای شدیدتر سوق داده و مسیرهای مهم کشتیرانی را مختل کند.
بر اساس این گزارش، برخی مسئولان سعودی در حوزه انرژی به این روزنامه گفتهاند که ریاض ازانصارالله یمن تعهداتی دریافت کرده مبنی بر اینکه به عربستان یا کشتیهای عبوری از تنگه بابالمندب حمله نکنند. با این حال، مقامات سعودی به آمریکا تأکید کردهاند که وضعیت همچنان ناپایدار است و احتمال دارد در صورت تحریک از سوی ایران، انصارالله با شدت بیشتری وارد درگیری شوند. همچنین این منابع مدعی شدهاند که ممکن است انصارالله حتی اقدام به دریافت عوارض از کشتیهای عبوری کنند.
این گزارش میافزاید که مخالفت عربستان با برخی اقدامات آمریکا، نشاندهنده ریسکها و محدودیتهای موجود در تلاشهای واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز است؛ تنگهای که به گفته این منابع در مراحل اولیه جنگ، با حملات به کشتیهای عبوری از سوی ایران دچار اختلال شده است.
منابع عربی همچنین گفتهاند کشورهای حاشیه خلیجفارس تمایلی ندارند که جنگ در شرایطی پایان یابد که ایران کنترل تنگه هرمز- شریان حیاتی اقتصاد آنها- را در اختیار داشته باشد. با این حال، بسیاری از این کشورها از جمله عربستان، بر لزوم حلوفصل بحران از مسیر مذاکره تأکید دارند و در پی ازسرگیری گفتوگوهای دیپلماتیک هستند.