علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به مخالفت کشور‌های اروپایی برای حضور در محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: رابطه دونالد ترامپ با اتحادیه اروپا و ناتو، به‌ویژه در مسئله ایران، پیچیده و دشوار شده است. اکنون که تنش‌ها میان اتحادیه اروپا و ناتو با واشنگتن بالا گرفته، به نظر می‌رسد شرایط به نقطه حساسی رسیده باشد. این حساسیت ناشی از آن است که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد وارد جنگی شود که تنها منافع آمریکا را تأمین کند؛ جنگی که هیچ ارتباطی با اروپا ندارد و از سوی دیگر، مناسبات اقتصادی جهان را با آشفتگی روبه‌رو می‌کند.

وی ادامه داد: ترامپ سیاستی را دنبال می‌کند که اگر اروپا وارد آن شود، با توجه به اینکه مصرف‌کننده سرسخت انرژی و بازاری بزرگ است، بازارهای خود را در این منطقه از دست خواهد داد. از اینرو، اروپا میلی به گسترش هیاهویی که ترامپ به راه انداخته ندارد. بنابراین، موضع انگلستان، آلمان و فرانسه مبنی بر عدم مشارکت در این تنش‌ها نشانه مهمی است. همه اعضای ناتو به جز کانادا و آمریکا، اروپایی هستند. آمریکا نیز به دلیل بی‌توجهی‌های اخیر، اعلام کرده که عضویت خود در قدرت نظامی ناتو را بازبینی می‌کند که این خود رویدادی مهم به شمار می‌رود. از سوی دیگر، جالب است که انگلیس همواره نماینده آمریکا در اروپا بوده، اما اکنون حزب کارگر چندان موافق این نقش نیست اما در گذشته که محافظه‌کاران در قدرت بودند، روابط بهتر بود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اکنون ارتباط آمریکا با اتحادیه اروپا و ناتو بر لبه تیغ قرار گرفته است و چه بسا ترامپ از فرصت استفاده کند و به بهانه سهم‌بندی پرداخت‌ها از ناتو خارج شود. ترامپ از همان دوره اول ریاست‌جمهوری خود از اروپا ناراضی بود و نمی‌خواست که این کشورها که معنای مرکز قدرت جهانی در دو سوی آتلانتیک باشند. از این رو، فرانسه برای دفاع نقش آفرینی می‌کند، اما اطمینان داریم که اروپایی‌ها در مجموع در مسئله خلیج فارس همراه آمریکا دخالت نمی‌کنند. اگر هم حضور دارند، به دلیل وجود چند پایگاه است که این پایگاه‌ها در اردن هستند و عمدتاً رهگیری انجام می‌دهند. به هر صورت، آمریکا شاید همان‌طور که پیشتر گفته شد، با این اهداف به منطقه آمده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نارضایتی کنگره و افکار عمومی داخلی ایالات متحده برای آمریکا بسیار حیاتی بوده و گران شدن مواد خوراکی و کاهش معیشت بسیار مهم است. آمریکا باید با این حجم از فشار، امتیازی بگیرد و از منطقه خارج شود؛ چراکه مخالفت‌ها با ترامپ بالاتر رفته و حتی برنامه‌هایی علیه او وجود دارد، اما فکر نمی‌کنم موفقیت‌آمیز باشد. محاصره دریایی اساساً بسیار سخت و سنگین است اما اروپایی‌ها از آمریکا ناراضی‌ هستند و نمی‌خواهند روابطشان بیش از حد با روسیه خدشه‌دار شود. اکنون جنگ اوکراین در سایه قرار گرفته و اروپا از این بابت بسیار ناراحت است. بنابراین، آمریکا نمی‌تواند روی همدلی اروپایی‌ها حساب کند و به تنهایی هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد. چین نیز از اقدام آمریکا راضی نیست و به نظر نمی‌رسد اروپایی‌ها هیچ تغییری در استراتژی حمایت از آمریکا در منطقه ایجاد کنند.

