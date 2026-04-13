فایننشال تایمز:
به نظر نمیرسد واشنگتن و تهران مشتاق بازگشت به جنگ باشند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فایننشال تایمز، به نقل از یک منبع دیپلماتیک مدعی شد که پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا از طریق اسلام آباد به واشنگتن منتقل شد و ایران منتظر پاسخ است.
فایننشال تایمز گزارش داد: «ارتباط ضعیف از سوی میانجی باعث سردرگمی در مورد آتشبس در لبنان شد.»
فایننشال تایمز، به نقل از دو منبع آگاه افزود: «به نظر نمیرسد واشنگتن و تهران مشتاق بازگشت به جنگ باشند و در طول مذاکرات انعطافپذیری نشان دادهاند.»