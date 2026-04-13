به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فایننشال تایمز، به نقل از یک منبع دیپلماتیک مدعی شد که پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا از طریق اسلام آباد به واشنگتن منتقل شد و ایران منتظر پاسخ است.

فایننشال تایمز گزارش داد: «ارتباط ضعیف از سوی میانجی باعث سردرگمی در مورد آتش‌بس در لبنان شد.»

فایننشال تایمز، به نقل از دو منبع آگاه افزود: «به نظر نمی‌رسد واشنگتن و تهران مشتاق بازگشت به جنگ باشند و در طول مذاکرات انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند.»

انتهای پیام/