به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ وزیر امور خارجه اوکراین، پس از انتخابات پارلمانی اخیر مجارستان اعلام کرد که کی‌یف آماده عادی‌سازی روابط با بوداپست‌ است.

این در حالی است که ‌کی‌یف پیشتر‌ ترانزیت نفت روسیه از طریق خط لوله دروژبا به مجارستان را متوقف کرده و مقامات این کشور را تهدید کرده بود.

وزیر خارجه اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشت: «ما امیدواریم که نتایج انتخابات منجر به عادی‌سازی روابط نه تنها در سطح کنسولی، بلکه در سطح سیاسی نیز شود و اوکراین آماده است تا برای این هدف تلاش کند.»

انتهای پیام/