به گزارش ایلنا به نقل از النشره، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد: درخواستی برای مشارکت در محاصره دریایی، که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آن را اعلام کرده، دریافت نکرده‌ایم.

همزمان، یک مقام وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد دولت این کشور قصدی برای پیوستن به محاصره دریایی تنگه هرمز به رهبری آمریکا ندارد.

او تأکید کرد بهترین راه کاهش تنش‌ها دستیابی به یک راه‌حل درباره تنگه هرمز، مذاکره است.

