به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و آمریکا، بر دیپلماسی جهت حل‌وفصل مسائل تاکید کرد.

«انور العنونی» سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا شامگاه یکشنبه پس از شکست ایالات متحده و ایران در دستیابی به توافق در مذاکرات برگزار شده در پاکستان، بر نقش حیاتی دیپلماسی در حل مسائل مربوطه در غرب آسیا تاکید کرد.

سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا گفت که دیپلماسی همچنان برای پرداختن به مسائل حل‌نشده «ضروری» است.

