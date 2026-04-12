ادعای رسانه عبری درباره نقش پشتپرده بری در مذاکرات لبنان و اسرائیل
یک رسانه رژیم صهیونیستی مدعی شد که رئیس پارلمان لبنان اگرچه در مذاکرات پیشرو میان بیروت و تلآویو حضور نخواهد داشت، اما از پشت صحنه بر روند آن تأثیرگذار خواهد بود.
به گزارش ایلنا، وبسایت «آی 24 نیوز» نوشت: قرار است مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی از روز سهشنبه آینده در واشنگتن دیسی آغاز شود. محور اصلی این گفتوگوها، خلع سلاح حزبالله و عقبنشینی نیروهای صهیونیستی از جنوب لبنان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در این مذاکرات حضور مستقیم نخواهد داشت، اما بهعنوان یکی از بانفوذترین چهرههای سیاسی این کشور، نقش تعیینکنندهای در هدایت یا کند کردن روند تصمیمگیری ایفا میکند.
این رسانه صهیونیستی، بری را از متحدان اصلی حزبالله معرفی کرده و مدعی شده است که وی از نفوذ سیاسی گستردهای برخوردار است که به او امکان میدهد بر تحولات کلان لبنان اثر بگذارد. همچنین در ادعایی بیاساس، از حمایت مالی ایران از بری سخن گفته و تلاش کرده این موضوع را بهعنوان عامل تأثیرگذاری بر مواضع او مطرح کند.
در عین حال، این گزارش اذعان میکند که بری رویکردی محتاطانه و عملگرایانه در قبال تحولات دارد؛ بهگونهای که ضمن تأکید بر لزوم خروج رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان و اجرای توافقات موجود، همزمان نسبت به پیامدهای یک جنگ فراگیر هشدار داده و تلاش دارد از ورود کشورش به درگیری گسترده جلوگیری کند.
به تعبیر این رسانه، موضع بری را میتوان «مخالفت با اشغالگری بدون حرکت بهسوی جنگ» توصیف کرد؛ رویکردی که نشاندهنده تلاش جریانهای اصلی لبنان برای حفظ ثبات داخلی در عین ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای رژیم صهیونیستی است.