پسکوف:

مسکو آماده است تا در صورت وجود گاز مازاد آن را برای اروپا را تامین کند

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با بیان اینکه اروپا راهی برای تامین نیاز خود به گاز پیدا خواهد کرد گفت که روسیه آماده است تا در صورت وجود گاز مازاد آنرا برای اروپا تامین کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین گفت که اروپا راهی برای تامین گاز پیدا خواهد کرد و مسکو آماده است در صورت وجود مازاد، آن را تامین کند.

سخنگوی کرملین اظهار داشت: «اروپا حتی اگر عرضه گاز روسیه به طور کامل متوقف شود، قادر به تامین نیازهای گازی خود است».

وی بیان کرد: «بازارهای جایگزین بسیار مشتاق هستند و تقاضای زیادی برای گاز روسیه وجود دارد. روسیه آماده است در صورت وجود مازاد گاز پس از تامین نیازهای سایر بازارها، گاز را برای اروپا تامین کند».

پسکوف خاطرنشان کرد که اخیرا عرضه گاز روسیه افزایش یافته است و کشورهای اروپایی حتی اگر روسیه گاز را برای بازار اروپا تامین نکند، راهی برای به دست آوردن آن پیدا خواهند کرد.

