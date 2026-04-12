به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر انگلیس و «هیثم بن طارق»، سلطان عمان، در رابطه با مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان که صبح امروز -یکشنبه- بدون رسیدن به توافق پایان یافت گفت‌وگو کردند.

«سوفی کلر» در بیانیه‌ای گفت: «آنها درباره مذاکرات صلح که آخر هفته در پاکستان برگزار شد، صحبت کردند و از هر دو طرف خواستند که راهی برای برون‌رفت پیدا کنند».

وی افزود: «رهبران توافق کردند که ادامه آتش‌بس و جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر تنش، حیاتی است».

