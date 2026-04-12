قطر از سرگیری کامل فعالیت دریایی خود خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، وزارت حمل و نقل قطر عصر روز گذشته -شنبه- از سرگیری کامل فعالیت‌های ناوبری دریایی برای انواع کشتی‌ها و شناورها، از صبح یکشنبه، از ساعت ۶ صبح تا ۶ بعد از ظهر به وقت محلی، خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: «کشتی‌ها و شناورهای دارای مجوز برای فعالیت‌های ماهیگیری، طبق بخشنامه قبلی صادر شده توسط این وزارتخانه، مجاز به دریانوردی شبانه‌روزی هستند».

وزارت حمل‌ و نقل قطر از همه خواست تا به این بخشنامه پایبند باشند و از در دسترس بودن تجهیزات ایمنی و امنیتی قبل و حین دریانوردی اطمینان حاصل کنند تا بالاترین سطح ایمنی و امنیت برای همه سفرهای دریایی تضمین شود.

