خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطر از سرگیری کامل فعالیت دریایی خود خبر داد

کد خبر : 1772523
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرد که این کشور فعالیت ناوبری دریای خود را از سر گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، وزارت حمل و نقل قطر عصر روز گذشته -شنبه- از سرگیری کامل فعالیت‌های ناوبری دریایی برای انواع کشتی‌ها و شناورها، از صبح یکشنبه، از ساعت ۶ صبح تا ۶ بعد از ظهر به وقت محلی، خبر داد.

 این وزارتخانه اعلام کرد: «کشتی‌ها و شناورهای دارای مجوز برای فعالیت‌های ماهیگیری، طبق بخشنامه قبلی صادر شده توسط این وزارتخانه، مجاز به دریانوردی شبانه‌روزی هستند».

وزارت حمل‌ و نقل قطر از همه خواست تا به این بخشنامه پایبند باشند و از در دسترس بودن تجهیزات ایمنی و امنیتی قبل و حین دریانوردی اطمینان حاصل کنند تا بالاترین سطح ایمنی و امنیت برای همه سفرهای دریایی تضمین شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار