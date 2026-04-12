روسیه و اوکراین یکدیگر را به نقض آتش‌بس عید متهم کردند
رسویه و اوکراین یکدیگر را به نقض آتش‌بس عید پاک ارتدکس متهم کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روسیه و اوکراین امروز -یکشنبه- یکدگیر را به نقش آتش‌بس به مناسبت تعطیلات عید پاک ارتدکس محکوم کردند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای ادعا کرد که از زمان شروع آتش‌بس تا ساعت ۸ صبح به وقت مسکو (۵:۰۰ به وقت گرینویچ) در مجموع ۱هزار ۹۷۱ مورد نقض آتش‌بس توسط اوکراین ثبت شده است.

این وزارتخانه افزود: «چندین حمله شبانه توسط نیروهای اوکراینی به مواضع روسیه در مناطق دنیپروپتروفسک، سومی و دونتسک اوکراین صورت گرفته است».

ستاد کل اوکراین در بیانیه‌ای جداگانه ادعا کرد که در همین دوره ۲هزار و ۲۹۹ مورد نقض آتش‌بس توسط روسیه ثبت کرده و مسکو را به ۲۸ حمله در خط مقدم، ۴۷۹ مورد گلوله‌باران، ۷۴۷ حمله با استفاده از پهپادهای کامیکازی و دیگر اتهامات متهم کرد.

آتش‌بس ۳۲ ساعته از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ روز شنبه به اجرا درآمد، هرچند دو طرف تنها چند ساعت پس از آغاز آتش‌بس، یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.

 

 

اخبار مرتبط
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
