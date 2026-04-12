به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روسیه و اوکراین امروز -یکشنبه- یکدگیر را به نقش آتش‌بس به مناسبت تعطیلات عید پاک ارتدکس محکوم کردند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای ادعا کرد که از زمان شروع آتش‌بس تا ساعت ۸ صبح به وقت مسکو (۵:۰۰ به وقت گرینویچ) در مجموع ۱هزار ۹۷۱ مورد نقض آتش‌بس توسط اوکراین ثبت شده است.

این وزارتخانه افزود: «چندین حمله شبانه توسط نیروهای اوکراینی به مواضع روسیه در مناطق دنیپروپتروفسک، سومی و دونتسک اوکراین صورت گرفته است».

ستاد کل اوکراین در بیانیه‌ای جداگانه ادعا کرد که در همین دوره ۲هزار و ۲۹۹ مورد نقض آتش‌بس توسط روسیه ثبت کرده و مسکو را به ۲۸ حمله در خط مقدم، ۴۷۹ مورد گلوله‌باران، ۷۴۷ حمله با استفاده از پهپادهای کامیکازی و دیگر اتهامات متهم کرد.

آتش‌بس ۳۲ ساعته از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ روز شنبه به اجرا درآمد، هرچند دو طرف تنها چند ساعت پس از آغاز آتش‌بس، یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.

