لبنان نیز مذاکره با اسرائیل را مشروط کرد

لبنان نیز مذاکره با اسرائیل را مشروط کرد
منابع رسمی لبنانی اعلام کردند که بیروت مذاکره با تل‌آویو را مشروط به عواملی به‌ویژه آتش‌بس کرده است.

به گزارش ایلنا، منابع رسمی لبنانی به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که اولویت‌های لبنان به ترتیب عبارتند از: آتش‌بس، سپس عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی و پس از آن بندهای دیگر.

این منابع خاطرنشان کردند که دولت آمریکا به لبنان اطلاع داده است که «آتش‌بس قبل از سه‌شنبه خواهد بود و پس از موافقت طرفین بر توقف خصومت‌ها از هر دو سو، زمان‌بندی آن توافق خواهد شد.»

در همین راستا، رسانه‌های لبنانی به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادند: سفر نواف سلام، نخست‌وزیر به ایالات متحده از سوی آمریکا لغو نشده، بلکه سلام به دلیل شرایط داخلی تصمیم به تعویق آن گرفت.

این در حالی‌ست که پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که با آغاز مذاکرات مستقیم با لبنان موافقت کرده است. وی با اشاره به اینکه طرف لبنانی چندین بار طی ماه گذشته برای این منظور با اسرائیل تماس گرفته که سابقه‌ای نداشته، اظهار داشت که با دو شرط روشن با این اقدام موافقت کرده است: اول، خلع سلاح کامل حزب‌الله، و دوم، دستیابی به «پیمان صلحی واقعی که نسل‌ها پابرجا بماند».

 

 

