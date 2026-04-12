یورش مجدد بن گویر به مسجدالاقصی
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به همراه شماری از شهرکنشینان به مسجد الاقصی یورش برد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ایتمار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با حفاظت شدید نیروهای اشغالگر به همراه شماری از شهرک نشینان به مسجد الاقصی یورش برد.
طی این یورش شهرکنشینان در اقدامی تحریکآمیز در چارچوب تحمیل واقعیت دینی جدید در مسجد الاقصی، در صحنهای آن آیین تلمودی را برگزار کردند.
استاندار قدس اعلام کرد که این تعرض در چارچوب تشدید تجاوزات به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس اشغالی و تداوم محدودیتهای اعمال شده بر ورود نمازگزاران صورت میگیرد.