وزیر بهداشت انگلیس:
توقف مذاکرات اسلام آباد ناامیدکننده است
وزیر بهداشت انگلیس توقف مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام آباد را ناامیدکننده دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «وس استریتینگ»، وزیر بهداشت انگلیس، گفت که متوقف شدن مذاکرات در اسلامآباد «ناامیدکننده» بوده است.
استریتینگ به اسکای نیوز گفت: «بدیهی است که هنوز شاهد پیشرفتی در مذاکرات و پایان پایدار این جنگ در ایران نبودهایم».
وزیر بهداشت انگلیس افزود: «مثل همیشه در دیپلماسی، تا زمانی که موفق نشوید، شکست میخورید. بنابراین، اگرچه این مذاکرات ممکن است به موفقیت ختم نشده باشد، (این موضوع) به این معنی نیست که ادامه تلاش فایدهای ندارد».