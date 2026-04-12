اوربان:
اروپا باید به مردم مجارستان احترام بگذارد
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، گفت که اروپا باید به مردم کشورش احترام بگذارد.
وی در بیانیهای اختصاصی به راشا تودی هشدار داد که اگر او در انتخابات مجارستان که امروز آغاز شد، پیروز شود، اروپا ممکن است سعی کند کشورش را از رأی دادن در مورد تصمیمات اتحادیه اروپا محروم کند.
وی افزود: «آنها باید قصد احترام به مردم مجارستان را داشته باشند. آنها نمیتوانند به مردم ما بیاحترامی کنند و باید به ما احترام بگذارند. آنها باید قصد قدردانی از مردم مجارستان را داشته باشند. آنها نمیتوانند به مردم ما کمک کنند. آنها باید به ما احترام بگذارند.»