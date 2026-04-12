نواف سلام خواستار وحدت مردم لبنان شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به مناسب عید پاک ارتدکس، خواستار وحدت مردم لبنان شد.

نخست وزیر لبنان در پیام خود نوشت: «امیدوارم این عید همه لبنانی‌ها را الهام بخشد تا به وحدت‌مان پایبند باشند، از نزاع دوری کنند و زبان عقل و منافع ملی را ارتقا دهند تا بتوانیم با هم بر خطرات پیش روی خود غلبه کنیم و ثبات، صلح و رفاه در سراسر لبنان حاکم شود».

انتهای پیام/