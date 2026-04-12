حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به انتخاب رییس‌جمهور جدید عراق در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: انتخاب نزار آمیدی به‌ عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق در واقع حاصل اختلاف میان دو قطب مهم کردی (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) است. کناره‌گیری عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور سابق، از انتخابات نشان‌دهنده ورود عراق به مرحله‌ای جدید است. این انتخاب در حقیقت نتیجه سلسله‌ای از رایزنی‌ها میان ائتلاف‌های کرد، شیعه و اهل‌سنت بوده است. اتحادیه میهنی کردستان در حال حاضر از رهبری قدرتمندی برخوردار نیست و پس از درگذشت مرحوم جلال طالبانی، حزب دموکرات در سال‌های اخیر به‌خصوص اقتدار بیشتری یافته؛ بنابراین این حزب در نهادهای مرکزی عراق نفوذ خود را در تعیین رئیس‌جمهور و وزیران اعمال کرده است.

وی ادامه داد: در سوی دیگر، جریان‌های شیعه قصد داشتند نوری المالکی را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند که با فشارها و تهدیدهای بازیگران خارجی به خصوص آمریکا مواجه شدند و حتی به‌نظر می‌رسد این فرآیند بر انتخاب ریاست‌جمهوری نیز تأثیر گذاشته است. این انتخاب، به‌ویژه پس از جنگ چهل‌روزه میان آمریکا و ایران و در پرتو شرایط منطقه‌ای و مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق، پیام مهمی برای جامعه جهانی دارد اما پرسش کلیدی این است که آیا انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌تواند مسیر انتخاب نخست‌وزیر را هموار سازد یا به تشدید اختلافات منجر خواهد شد یا حداقل وضعیت فعلی را ادامه خواهد داد. به باور بسیاری از ناظران بین‌المللی و منطقه‌ای، نگاه دولت آمریکا، افکار عمومی عراق و همچنین ایران نسبت به رئیس‌جمهور جدید اهمیت دارد و البته ایران به‌ویژه بیش‌تر به مسئله انتخاب نخست‌وزیر توجه دارد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: آنچه مسلم خواهد بود این است که چالش جدی کنونی عراق، انتخاب نخست‌وزیر است. شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که انتخاب نخست‌وزیر برای فراکسیون‌ها دشوار شده، ازجمله به‌دلیل مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق این امر به موانعی روبرو شده است. بنابراین وضعیت پیچیده بوده و احتمالاً زمان زیادی طول می‌کشد تا انتخاب نخست‌وزیری نهایی شود. در حال حاضر بیشترین توجه‌ها معطوف به محمد شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق است و این احتمال وجود دارد که او گزینه بعدی برای نخست‌وزیری باشد. به هر ترتیب نزار آمیدی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب از کردهای عراق است و دیدگاه مثبتی نسبت به شیعیان دارد؛ بنابراین ممکن است همان مسیر را ادامه داده و مجدداً محمد شیاع‌السودانی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارنامه اجرایی و سیاسی نزار آمیدی به خوبی نشان می‌دهد که او ساز و کار و چارچوب و شرح وظایف ریاست جمهوری عراق می‌داند و از اشراف بالایی در این خصوص برخوردار است؛ چراکه آمیدی برای چندین دوره متوالی مدیریت دفتر ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت و با رؤسای‌جمهور مختلف از جمله جلال طالبانی، فؤاد معصوم، برهم صالح و عبداللطیف رشید همکار بوده است. از سوی دیگر همین نکته به انضمام سابقه اجرایی و همچنین سیاسی وی نشان می‌دهد که آمیدی مورد تایید جریان‌های مختلف سیاسی عراق است و به نوعی از همه جهت با انتخاب وی موافق بوده‌اند که همین امر می‌تواند موجب ایجاد توازن در امور جاری ریاست جمهوری عراق شود.

