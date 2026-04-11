گفت‌وگوی ماکرون و اردوغان درباره تحولات منطقه

روسای جمهور فرانسه و ترکیه در رابطه با وضعیت خاورمیانه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهرو فرانسه، امروز -شنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس از گفت‌وگوی خود با «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در رابطه با آتش‌بس ایران خبر داد.

رئیس جمهور فرانسه در پیام خود نوشت: «ما در ابتدا درباره وضعیت خاورمیانه گفت‌وگو کردیم و خواستار احترام همه طرف‌ها به آتش‌بس و اینکه اطمینان حاصل کنند که این موضوع شامل لبنان نیز می‌شود، شدیم».

به گفته ماکرون، طرفین در این تماس همچنین بر اهمیت دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک قوی و پایدار تاکید کردند.

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
