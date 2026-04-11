۱۰ شهید در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

در پی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان ۱۰ تن به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر «کفر سیر» در منطقه «نبطیه»، چهار نفر از جمله یک امدادگر را به شهادت رسیدند و چهار نفر نیز مجروح شدند.

همچنین ارتش اشغالگر به شهر «زفتا»، در منطقه نبطیه نیز حمله کرد که درجریان این حله سه تن از جمله یک نیروی دفاع مردمی لبنان نیز به شهادت رسیده و دو تن نیز مجروح شدند.

در حمله دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به شهر «تول»، که آن هم در منطقه نبطیه قرار دارد، سه تن به شهادت رسیده و سه تن مجروح شدند.

