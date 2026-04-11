آمریکا با آزادسازی هیچ یک از داراییهای مسدودشده ایران موافقت نکرده است
کد خبر : 1772077
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سیبیاس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده با آزادسازی هیچ یک از داراییهای مسدودشده ایران موافقت نکرده است.
سیبیاس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت: «جلسات با ایران هنوز آغاز نشده است و بنابراین هیچ توافقی مورد بحث قرار نگرفته است.»
پیشتر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام بلندپایه ایرانی مدعی شد که ایالات متحده با آزادی داراییهای بلوکهشده ایران موافقت کرده است.