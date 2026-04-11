حماس:
از مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان استقبال میکنیم
حماس اعلام کرد که از مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان استقبال میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس اعلام کرد که از مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان استقبال میکند.
حماس طی بیانیهای اعلام کرد که از مذاکراتی که «با هدف پایان کامل و جامع» جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام میشود، حمایت میکند.
در بیانیه حماس آمده است: «ما مشتاقانه منتظر موفقیت تلاشهای پاکستان، حامی این مذاکرات، و دیگر کشورهای میانجیگر، در ایجاد امید برای نتایج مثبت هستیم که ثبات را تقویت کرده و وحدت بین ملتهای عربی و اسلامی را تقویت میکند.»