به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس اعلام کرد که از مذاکرات آمریکا و ایران در پاکستان استقبال می‌کند.

حماس طی بیانیه‌ای اعلام کرد که از مذاکراتی که «با هدف پایان کامل و جامع» جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام می‌شود، حمایت می‌کند.

در بیانیه حماس آمده است: «ما مشتاقانه منتظر موفقیت تلاش‌های پاکستان، حامی این مذاکرات، و دیگر کشورهای میانجی‌گر، در ایجاد امید برای نتایج مثبت هستیم که ثبات را تقویت کرده و وحدت بین ملت‌های عربی و اسلامی را تقویت می‌کند.»

انتهای پیام/